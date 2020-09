Cento: Scontro in via Giovannina – Una donna leggermente ferita

Visite: 446

Di Giuliano Monari – E’ di una donna di 37 anni, leggermente ferita, il bilancio di uno scontro tra due utilitarie avvenuto oggi pomeriggio alle 13 all’intersezione tra via Giovannina e via Cilea a Cento. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale per la regolamentazione del traffico e per i rilievi di legge. Sulle esatte cause del sinistro sono in corso accertamenti da parte degli agenti intervenuti. La donna ferita è stata trasportata da un’ambulanza di Sant’Agostino Soccorso all’ospedale di Cento per le cure del caso e successivamente dimessa.

