CENTO: La Fiera n. 436 sarà “sicura”, ‘parola di Sindaco’

Di Giuliano Monari – Presentata la 436° Fiera di Cento che – come annunciato dal sindaco Toselli – “sarà all’insegna della sicurezza”. Decine tra personale della sicurezza, volontari dell’ANC e personale Ana a sorvegliare che il tutto si svolga nel più rigoroso rispetto delle regole anti-COVID. Le entrate saranno controllate dal personale e chi accederà alla Fiera sarà controllato attraverso termoscanner. in modo da garantire il pieno rispetto delle disposizioni come ha ribadito il sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Un piccolo esercito tra volontari e forze dell’ordine sarà mobilitato a garanzia che l’evento sia vissuto da tutti nella più totale serenità. Tante le riconferme per quanto riguarda gli spazi espositivi come sempre gestiti da l’Accento Promotion; novità di questa edizione la presenza dell’area spettacolo alla Rocca come unico punto di attrazione; confermato invece il luna park al piazzale Bonzagni. Un cocktail ben congegnato che creerà un autentico salotto fieristico. Si parte l’8 di settembre alle 19.30 per terminare la kermesse fieristica il 13. Il Settembre Centese, invece, proseguirà fino ad ottobre inoltrato con eventi e spettacoli.

