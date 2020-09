COMACCHIO: Fatto esplodere il bancomat della BCC

Visite: 38





INTORNO ALLE ORE 03:30 CIRCA DI QUESTA NOTTE A COMACCHIO IN LOCALITA’ LIDO POMPOSA, IN VIA MARE ADRIATICO 66, IGNOTI MEDIANTE IL METODO CON UTILIZZO DELLA COSIDETTA “MARMOTTA” FACEVANO ESPLODERE LO SPORTELLO ATM DELLA BANCA “BCC”. LA DEFLAGRAZIONE PROVOCAVA LA DISTRUZIONE DELL’APPARATO ATM, NONCHE’ DANNI AGLI ARREDI DI UN ESERCIZIO POSTO NEI PRESSI E DELL’AREA RETROSTANTE. GLI AUTORI DEL REATO SI ALLONTANAVANO QUINDI A BORDO DI UNA AUTOVETTURA AUDI DI COLORE SCURO FACENDO PERDERE LE PROPRIE TRACCE. I DANNI E LA SOMMA DI DENARO CONTANTE ASPORTATA SONO ATTUALMENTE IN CORSO QUANTIFICAZIONE. I CARABINIERI DI COMACCHIO STANNO SVOLGENDO LE INDAGINI.

