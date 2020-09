IL PREFETTO MICHELE CAMPANARO SALUTA IL COMANDANTE DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI T.V. FRANCESCO LUCIANI E DA’ IL BENVENUTO AL NUOVO COMANDANTE T.V. FEDERICA FORTE

Visite: 83





Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto stamane a Palazzo don Giulio d’Este il comandante uscente dell’Ufficio Circondariale Marittimo Tenente di Vascello Francesco Luciani, trasferito ad altro incarico a Roma, ed il comandante entrante Tenente di Vascello Federica Forte, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Venezia.

Il Rappresentante del Governo ha analizzato insieme ai due Ufficiali le tematiche di maggior rilievo di competenza della Guardia Costiera nella provincia estense ed ha ringraziato il Comandante Luciani per l’eccellente lavoro svolto nei due anni e mezzo di permanenza al vertice del Circomare di Porto Garibaldi (FE).

“Ho in particolare apprezzato – ha dichiarato il PrefettoMicheleCampanaro – la sua competenza e disponibilità alla piena collaborazione con i vertici delle altre Forze di polizia nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati, ma anche nel supportare le Istituzioni nella gestione di delicate problematiche connesse all’attività di pesca nelle aree delle Valli di Comacchio e della Sacca di Goro”.

Ha poi formulato i migliori auguri di buon lavoro e permanenza nella nuova sede alla neo Comandante Forte, con la quale proseguirà senz’altro l’ottimo rapporto instaurato con il predecessore.

