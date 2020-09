TEATRO_ PRESENTATI AL PUBBLICO E ALLA STAMPA I NUOVI PROGRAMMI 2020/2021 del Borgatti

Visite: 62

PRESENTATI AL PUBBLICO E ALLA STAMPA I NUOVI PROGRAMMI 2020/2021

STAGIONE TEATRALE e

CORSI UNIVERSITA’ APERTA CENTO (UAC)

Sconti su biglietti e iscrizioni per tutta la durata della Fiera di Cento!!!

Cento- Fondazione Teatro G. Borgatti.

Presentato oggi, nel pieno rispetto delle tradizioni che legano l’uscita della nuova stagione alla fiera di Cento, le attività in programma per l’anno 2020/21 proposte dalla Fondazione teatro G. Borgatti di Cento; in partenza quindi la sempre attesa stagione spettacolare e anche il nuovo programma dei corsi UAC (Università aperta di Cento).

Nel dettaglio:

ST: Un anno di belle emozioni in nostra compagnia….

La stagione teatrale 2020/21 composta dai cartelloni classici Prosa, cabaret, Danza teatro dialettale e famiglie a teatro, sarà composta in parte, dagli spettacoli che nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 sono stati sospesi ma sarà arricchita da numerose novità, soprattutto in campo musicale con l’inserimento di eventi speciali e di momenti dedicati alla musica classica e jazz .

L’inaugurazione sarà affidata al grande concerto all’aperto, nel Piazzale della Rocca di Cento, offerto gratuitamente alla cittadinanza, in cui verrà celebrato il grande compositore appena scomparso, Ennio Morricone.

Sempre in campo musicale, alcuni anniversari come quello di Beethoven ed Astor Piazzolla saranno celebrati in grande stile, con i grandi pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista e l’attrice Laura Morante che leggerà alcune memorie di Astor Piazzolla.

A grande richiesta saranno riproposti i concerti Jazz, abbinati, come lo scorso anno, alla degustazione di vini e verrà aggiunta una piccola rassegna di concerti incentrati invece sulla musica classica, nei sabati pomeriggio, all’ora del tramonto.

Non mancheranno la danza con Alessandro Bigonzetti, gli appuntamenti con le famiglie della domenica pomeriggio e le immancabili produzioni “made” Fondazione Teatro G.Borgatti, il teatro dialettale oltre al prestigioso concerto di Capodanno e una piacevole sorpresa di carnevale …con un gradito ritorno alla tradizione nella serata del giovedì grasso!

E poi…Chiara Buratti, Corrado Tedeschi, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, Gaia De Laurentis e l’irriverente simpatia di Manuela Aureli!

UAC: Per l’anno accademico 2020/2021 l’offerta formativa spazierà nei campi tematici di Teatro, Crescita Personale, Benessere Emozionale, Scienza, Cultura e Tradizione, Musica e Lingue Straniere con 32 proposte suddivise in 7 corsi di teatro, 3 di crescita personale, 5 di benessere emozionale, 2 di scienza, tradizione e cultura, 3 di musica, 4 relativi a creatività e tempo libero e 8 di lingue straniere.

TEATRO Docenti: Marco Cantori (Teatro Perdavvero), Shamira Benetti (Motiperpetui), Daniele Paganelli (Ludovico Van Teatro), Mauro Faccioli, Elena Musti (attrice, autrice, regista, lettrice)

CRESCITA PERSONALE

Docenti: Mark Padellini (coach e formatore), Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, counsellor

BENESSERE EMOZIONALE Docenti:Dott.ssa Paola Benzi (Counselor, Istruttrice di Minfulness)

Lara Lucaccioni, Elena Cobez

SCIENZA, CULTURA E TRADIZIONE

Docenti: Laura Bandiera, Rina Poletti, Gianpaolo Chiossi e Giuseppe Govoni (Accademia della Sfoglia)

MUSICA Docenti: Pierpaolo Scattolin, Giorgio Casadei, Filippo Pigaiani

CREATIVITA’ E TEMPO LIBERO

Docenti: Cristiano Cavina, Giulia Malavolti, Caterina e Roberta Ghisellini

LINGUE

In collaborazione con British School e Giulia Roccato

Dall’8 al 13 settembre 2020 (in occasione della Fiera di Cento- sconto iscrizione/biglietto) presso la biglietteria della Fondazione Teatro G.Borgatti di Cento-Centro Pandurera- dalle 18.00 alle 22.00

Da martedì 15 settembre 2020 la biglietteria aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:

dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30

il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

**Informazione per i possessori dei biglietti relativi agli spettacoli 2019/20 sospesi a causa del COVID:***

il titolo di ingresso resta valido per la nuova data dello spettacolo rinviato

CALENDARIO COMPLETO STAGIONE TEATRALE 2020/21

mercoledì 23 settembre 2020

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

ENNIO MORRICONE

E IL CINEMA ITALIANO

le colonne sonore nella storia del cinema

Orchestra Città di Ferrara

Coro Opera House

direttore Valentino Corvino

solisti Carlotta Cortesi e Rossella Guarracino

Un appuntamento musicale dedicato al più grande compositore dei nostri tempi, appena scomparso. Un grande evento che la Fondazione Teatro G. Borgatti ed il Comune di Cento vogliono offrire alla cittadinanza nel piazzale della Rocca di Cento. Assieme alle note colonne sonore di Ennio Morricone, verranno eseguite musiche di Nicola Piovani e Nino Rota: passato, presente e futuro della musica da film italiana.

Durante la serata, un omaggio anche ad un altro grande musicista italiano: Ezio Bosso.

ingresso libero

prenotazione consigliata

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

sabato 10 ottobre 2020 – ore 17

el cafè cantante

omaggio a Federico Garcìa Lorca

musiche di G. Lorca, De Falla, Tarrega,

Almagro, Llobet

Alkemia Trio

Paola Matarrese voce soprano

Rita Casagrande chitarra

Riccardo Almagro chitarra

sabato 24 ottobre 2020 – ore 17

Echi dalla Francia

tra otto e novecento

musiche di Debussy, Ravel, Poulenc,

Faurè, Gaubert, Saint Saëns

Mariangela Lontani flauto

Corrado Pozzoli pianoforte

sabato 9 gennaio 2021 – ore 17

fantasia pucciniana

per pianoforte

brani tratti dalle opere di Giacomo Puccini

La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot

Vittorio Vedovato pianoforte

sabato 13 febbraio 2021 – ore 17

il duo pianistico

musiche di Tchaikovsky,

Rachmaninov, Milhaud, Gershwin

Tecla Argentieri pianoforte

Matteo Emanuele Notarnicola pianoforte

sabato 27 marzo 2021 – ore 17

sfumature di Amore

nei ruoli en travesti

musiche di Händel, Mozart, Bellini, R. Strauss, Weill

Francesca Bargellini mezzosoprano

Dario Tondelli pianoforte

sabato 17 ottobre 2020 – ore 21

Da Buscaglione a…

Vincenzo Castrini fisarmonica e voce

Cesare Valbusa percussioni

Davide Veronese tromba

Martino de Franceschi contrabbasso

giovedì 21 gennaio 2021 – ore 21

JAZZ NIGHT IN BLUE

Jimmy Villotti chitarra

Emiliano Pintori organo hammond

Fabio Grandi batteria

Stefano Senni contrabbasso

Valerio Pontrandolfo sax tenore

giovedì 18 febbraio 2021 – ore 21

SPRING TIME

Felice del Gaudio contrabbasso

Alessandro Altarocca piano elettrico

Lele Veronesi batteria

Special guest Ginga voce

giovedì 18 marzo 2021 – ore 21

RE: CONNECTIONS

Paolo Benedettini contrabbasso

Nico Menci piano elettrico

Marco Bovi chitarra

Special guest Alice Ricciardi voce

giovedì 15 aprile 2021 – ore 21

SAINT GERMAINE SWING 4ET

Andrea Boschetti chitarra

Beppe Pilotto contrabbasso

Marco Putinato sax tenore

Davide Veronese tromba

Special guest Francesca Bertazzo Hart voce

sabato 31 ottobre 2020 ore 21

Reggio Iniziative Culturali

BEETHOVEN 2020

In occasione del 250° anniversario dalla nascita

Sinfonia n. 9 in re minore Op. 125

di Ludwig van Beethoven

Trascrizione di Franz Liszt per due pianoforti

Bruno Canino pianoforte

Antonio Ballista pianoforte

La coppia formata da Bruno Canino e Antonio Ballista compone uno dei sodalizi più fecondi e duraturi della storia musicale italiana del secondo Novecento che ha abbondantemente superato il cinquantennio di attività.

Al riguardo il celebre critico Pietro Rattalino ha affermato: «oltre ai sentieri battuti, Canino e Ballista hanno percorso anche i sentieri dei rovi, rimanendo per cinquant’anni fedeli a uno stile di vita artistica fatto di serietà e di understatement, di impegno su tutto e di curiosità per tutto, di indipendenza della mente e di slancio del cuore»

Il duo Canino-Ballista è stato il primo in Italia a eseguire le trascrizioni per due pianoforti, anche d’autore, fra cui la Nona Sinfonia di Beethoven di Franz Liszt.

sabato 7 novembre 2020 ore 21

Orlantibor presenta

Chiara Buratti in

QUATTRO DONNE

scritto da Chiara Buratti

con la collaborazione di Giannino Balbis

con Tommaso Massimo Rotella

live electronics Antonio Gatti

regia e luci Tommaso Massimo Rotella

costumi Alessandra Maregatti

copricapi realizzati da Doria1905

Four Women era una bellissima canzone di Nina Simone del 1967, ritratto di quattro donne afroamericane, segnate dalla fatica del quotidiano e dal colore della pelle. Quattro donne è l’affresco di altre quattro donne, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune. Antonia Pozzi, poetessa del male di vivere, che scrive per non morire ma che a 26 anni si toglie dal mondo, incapace di sopportare la disperazione; Maryam Mirzakhani, matematica iraniana che, dando semplicità agli spazi complessi, è diventata la prima donna a vincere la Medaglia Fields, che è il Nobel per i matematici; Pannonica De Koenis, mecenate del jazz senza la quale Thelonius Monk non avrebbe mai cambiato faccia alla musica; Suzanne Lenglen, straordinaria tennista francese, soprannominata La Divine, perché dettava legge sul campo ma anche nella moda e nel costume, però fragile e incerta nel suo vivere.

Sommando le loro caratteristiche, emerge una quinta figura femminile: una donna universale, forte e fragile, unica e non replicabile.

domenica 29 novembre 2020 ore 18

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

serata chopin

Le note di Chopin, incantevoli e romantiche,

si avvicinano alla danza

come poesia che muta l’anima

con la partecipazione

dei danzatori dei più importanti teatri italiani

regia di Alessandro Bigonzetti

Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Teatro “G. Borgatti” di Cento, vedrà protagonista la danza contemporanea e potrà contare sulla preziosa collaborazione del ballerino maestro e coreografo Alessandro Bigonzetti. Sarà una SERATA CHOPIN in cui le composizioni musicali del poeta del Romanticismo saranno interpretate dai ballerini in chiave contemporanea, con stili e linguaggi attuali di altissimo livello tecnico e coreografico. È una sfida, ma anche uno spettacolo che dimostra come a volte le forme dell’arte possano fondersi armoniosamente pur provenendo da epoche e stili diversi: l’Arte che si esprime ai livelli più alti è davvero Universale.

domenica 20 dicembre 2020 ore 17

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

come nelle fiabe

Spettacolo musicale

regia di Alessandro Ramin

con Alessandro Ramin, Erica Bondi,

Matteo Remondi e Andrea Bianchi

Vigilia di Natale 1843. In un quartiere polveroso di una Londra vittoriana, quattro artisti squattrinati si ritrovano a fantasticare sull’atmosfera del Natale.

In un clima festoso, la città si riempie di addobbi e luci, le persone si raccolgono nel calore delle loro case… anche se per loro si prospetta una giornata come tante: al freddo e senza cibo, lontani dallo sfarzo che li circonda. Questo malinconico pensiero li porterà a rispolverare il loro passato creativo che farà riemergere i loro talenti dando vita ad un suggestivo viaggio ricco di canzoni e musica dal vivo, racconti di fiabe e di tradizioni…alla scoperta del reale significato del Natale.

Una bellissima storia che coinvolgerà grandi e piccini e farà riflettere sui doni più preziosi di questa festività.

dai 3 anni

venerdì 1 gennaio 2021 ore 21

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

Strass, papillons,

boa di struzzo e…

champagne!

Accogliamo l’Anno Nuovo col brio della Belle époque

con Umberto Scida, Angela Amato

Susie Georgiadis e Domenico Menini

Orchestra “Les Folies”

diretta dal M°Denis Biancucci

Il concerto/spettacolo nasce dal desiderio di mettere insieme le melodie più famose e le scene comiche più divertenti del mondo dell’operetta per suggellare il momento più eccitante dell’intero anno: quello in cui il Vecchio saluta e lascia il posto al Nuovo.

Una carrellata di duetti comici e di arie celebri dalle operette più note, legati da dialoghi e scenette che creano un filo conduttore divertente ed esilarante.

Il comico, la soubrette, il soprano ed il tenore, che si avvicendano sul palco per esibirsi nei vari numeri musicali, vestono i panni dei personaggi che sono rimasti nella memoria del grande pubblico che è appassionato dell’operetta, ma riescono a strizzare l’occhio anche a chi è poco avvezzo a questa forma di spettacolo, tanto sono avvincenti gli argomenti e coinvolgenti le melodie del programma. L’esecuzione musicale è affidata ad un’orchestra prestigiosa e numerosa: dieci elementi, magistralmente guidati da un direttore energico e carismatico, avvolgono lo spettatore con un’onda di suono maestosa ed inebriante. Gli arrangiamenti originali e scoppiettanti ci fanno affondare il pensiero nella Belle époque, magica epoca in cui le storie dei nostri personaggi si dipanano fra avventure amorose, tradimenti, equivoci e bei costumi.

venerdì 15 gennaio 2021 ore 21

Camilla Tedeschi e

Corrado Tedeschi in

partenza in salita

di Gianni Clementi

regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi

scene Andrea Bianchi

costumi Adele Bargilli

Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul palcoscenico con una partner speciale, sua figlia Camilla. I due infatti fino ad ora non hanno mai recitato insieme e la commedia di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi, è l’occasione per padre e figlia di lavorare e calcare il palcoscenico per la prima volta insieme. Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della “Vita” per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva! E l’ora di lezione può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta. Fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati…telefonate di amanti, scatti d’ira, risse sfiorate, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di commozione. La P, incollata con lo scotch sul lunotto posteriore, iniziale di Principiante… o forse di Padre…. O magari proprio di Padre Principiante!

venerdì 29 gennaio 2021 ore 21

Emanuela Aureli in

ce la farò anche stravolta

scritto da Francesca Nunzi e Emanuela Aureli

Lo spettacolo fa parte degli Stand Up Comedy. Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente da un chitarrista, il bravissimo Giandomenico Anellino.

La nostra protagonista avrà modo, durante il suo One Woman Show, di esprimersi in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Emanuela si diverte e ci diverte, con molta autoironia, a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata, a partire dalla nascita, a quella del lavoro. Una ragazza piena di complessi, anche se si esibisce con un pianista solo, che trasforma le sue goffaggini in un punto di forza tanto da conquistare il grande pubblico e gli addetti ai lavori, cosa notoriamente molto rara! Ne scaturiscono esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali, talvolta appoggiate anche dall’eclettico Anellino pronto a far da spalla alla nostra protagonista.

Non ultime le doti vocali di Emanuela che potremo apprezzare ascoltando celebri canzoni che ci canterà approfittando delle sue deliziose imitazioni! Insomma, se volete sapere perché Emanuela ha sviluppato il suo grande orecchio, che è il motivo principale della sua carriera, non vi resta che venire a teatro, anzi in tutti i teatri d’Italia dove potrete ammirare dal vivo in un colpo solo la nostra fantastica Emanuela Aureli e tutti i suoi personaggi che sono tantissimi, un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona sola… e gestire un condominio non è semplice, tra riunioni, lamentele e dissapori talvolta i condomini ti stravolgono le giornate, ma vedrete… Emanuela ce la farà anche stravolta!!!

giovedì 11 febbraio 2021 ore 21

Fondazione Teatro “G. Borgatti” presenta

I Centesi di Ardin in

al giovedè a cà da tasi

gran varietà dialettale

dedicato a Cento e a Tasi,

maschera simbolo del nostro carnevale.

testi e regia Alessandro Ramin

Le sera del giovedì grasso…quale modo migliore per festeggiare il carnevale???

Assieme alla storica maschera di Cento, Tasi (all’anagrafe Luigi Tasini), ripercorreremo la Cento che fu, con le sue tradizioni, i suoi equivoci, i divertimenti e soprattutto tante risate.

“A carnevale ogni scherzo vale e a cà da Tasi anch de pió!!! “

sabato 6 marzo 2021 ore 21

Officine del Teatro Italiano presenta

Gianluca Guidi e

Giampiero Ingrassia in

maurizio iv un Pirandello pulp

di Edoardo Erba

regia di Gianluca Guidi

musiche Massimiliano Gagliardi

costumi Francesca Grossi

Siamo in teatro, e sul palco è allestita la scena del Gioco delle Parti di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava una squadra di tecnici per il montaggio delle luci, ma si presenta solo Carmine, un siciliano di mezza età, che non sembra aver molta voglia di lavorare. Carmine non sa nulla dello spettacolo e Maurizio è costretto a ripercorrerlo interamente per farglielo capire. Pur di lavorare il meno possibile, Carmine si mette a discutere ogni dettaglio. Le sue idee sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione, all’interesse, alla decisione di fare una regia completamente diversa, un Pirandello pulp. I ruoli si invertono: ora è Carmine a dettare la linea, mentre Maurizio lo asseconda. Eppure non tutto è come sembra..

sabato 20 marzo 2021 ore 21

Artisti Associati presenta

Gaia De Laurentiis e

Ugo Dighero in

alle 5 da me

di Pierre Chesnot

regia Stefano Artissunch

musiche Banda Osiris

scene Matteo Soltanto

costumi Marco Nateri

luci Giorgio Morgese

Alle cinque da me è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Alle cinque da me è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico con un finale a sorpresa inaspettato!

domenica 28 marzo 2021 ore 17

Fondazione Teatro “G. Borgatti”

presenta

notre-dame

un musical per tutta la famiglia!

con Alessandro Ramin, Erica Bondi,

Marco Soccol, Matteo Remondi e Andrea Bianchi

performance dal vivo di cantanti e artisti circensi

musiche di Alan Menken e Riccardo Cocciante

regia Giovanni Dispenza

Direttamente dal romanzo di Victor Hugo, la storia di Quasimodo ambientata all’ombra del campanile di Notre-Dame de Paris. Uno spettacolo per grandi e piccini con musiche, canzoni e recitazione, dove il pubblico sarà completamente immerso in un fantastico mondo di una Parigi di fine quattrocento.

dai 6 anni

venerdì 9 aprile 2021 ore 21

Reggio Iniziative Culturali presenta

Laura Morante in

memorie

drammaturgia Marco Fabbri,

liberamente tratta dal libro

“A manera de memorias” di Natalio Gorin

In occasione del centenario della nascita di

ASTOR PIAZZOLLA

(1921 – 2021)

con

ENSEMBLE LUMIÈRE

Marco Fabbri bandoneon

Massimo Repellini violoncello

Stefano Giavazzi pianoforte

“…debbo dire la verità più assoluta. Potrei raccontare una storia di angeli ma non sarebbe la vera storia. La mia è di diavoli, mescolata con angeli e con un po’ di meschinità: bisogna avere un po’ di tutto per andare avanti nella vita…”

[dal libro “A manera de memorias” di Natalio Gorin]

.

Queste parole di Piazzolla sono tratte dal libro “A manera de memorias” di Natalio Gorin. In questo libro-intervista il Piazzolla uomo svela il Piazzolla artista. Le sue parole, i suoi aneddoti, la sua vita ripercorrono gran parte della storia musicale argentina ed internazionale del ‘900. Il personaggio che incarna Piazzolla e dà voce alle sue parole è un angelo. Quell’angelo a cui Astor ha dedicato una intera suite. La vita di questo genio viene inserita in una partitura musicale, come se fosse un canto melodico, a volte in assolo o all’unisono con altri strumenti dell’ensemble, a volte contrappuntato o inseguito dalle sue stesse melodie o dalle note di altri compositori con cui Astor ha collaborato durante la sua carriera artistica.

venerdì 20 e sabato 21 novembre 2020 – ore 21

Il Teatrino di Renazzo presenta

operazione riscatto

commedia brillante in tre atti

elaborazione teatrale a cura della Compagnia

regia Davide Collari

sabato 5 dicembre 2020 – ore 21

I Commedianti della Pieve presentano

Il Tenente Sheridan

La méstra

Aiuto a gh è mi suocera

tre brillanti atti unici di Nedda Alberghini

sabato 12 dicembre 2020 – ore 21

Il Teatro del Reno presenta

dersèt a nadel

divertente commedia in tre atti

di Annio Govoni

regia Annio Govoni

sabato 27 febbraio 2021 – ore 21

I Quatergàt presentano

I Pivìs a Massumadegh

poemetto in dialetto pievese di Mons. Angelo Michele Gessi

adattamento in tre atti di Paolo Chiarelli

venerdì 12 e sabato 13 marzo 2021 – ore 21

I Nottambuli presentano

MA ONA PIO’ GROSA…NO???

commedia in tre atti liberamente tratta da “Ma n’atra pusè fresca”

di Franco Zaffanella

regia Elisabetta Cattozzi

sabato 24 aprile 2021 – ore 21

Il Teatro del Reno presenta

A.A.A. vedova cercasi

commedia in tre atti di Annio Govoni

regia Annio Govoni

informazioni

per i concerti ad ingresso libero (Ennio Morricone e Sorsi di musica) è consigliata la prenotazione:

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

contatti

tel. 051 6843295

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

www.fondazioneteatroborgatti.it

N.B. nel corso della Stagione Teatrale 2020-2021, la disponibilità e l’assegnazione dei posti potrebbero variare in base alle disposizioni ed ai protocolli anti COVID-19

ELENCO COMLETO CORSI UAC

TEATRO

PRATICA D’INCONTRO E D’ATTENZIONE

Corso di teatro livello principianti

DOCENTE: Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

QUANDO: giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (10 incontri + prove e spettacolo finale) dal 1 ottobre 2020

COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 135 – ridotto € 125

RAPPORTI DI COPPIA

Corso di teatro livello intermedio

DOCENTI Shamira Benetti (Motiperpetui) e Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

DESTINATARI DEL CORSO adulti che abbiano già frequentato il primo anno di “Teatro. Pratica d’incontro e di relazione”

QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 (16 incontri + prove e spettacolo finale) da mercoledì 13 gennaio 2021

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 185 – ridotto € 170

IN ONDA

Corso di teatro livello avanzato

DOCENTE Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

DESTINATARI DEL CORSO tutti coloro che hanno già frequentato il corso di livelo avanzato “Zapping”. Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine di iscrizione a coloro che abbiano seguito il corso intermedio “Rapporti di Coppia”

QUANDO giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (16 incontri + prove e spettacolo finale) da giovedì 7 gennaio 2021

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 185 – ridotto € 170

SEGMENTI

Seminario di teatro fisico

“La parola nasce dalle reazioni del corpo, dalle reazioni del corpo nasce la voce, dalla voce nasce il linguaggio”

(J. Grotowski)

DOCENTE Shamira Benetti (Motiperpetui)

DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro “Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.

Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso suddetto

QUANDO domenica 25 ottobre 2020 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 – ridotto € 63

IL CORPO NELLA VOCE

Laboratorio sulla voce

DOCENTE Daniele Paganelli (Ludovico Van Teatro)

DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro “Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.

Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso suddetto

QUANDO domenica 22 novembre 2020 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 1400 alle 18.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 – ridotto € 63

MUSICA COME PRATICA TEATRALE

DOCENTE Mauro Faccioli

DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 14 anni che abbiano frequentato il corso base di teatro “Teatro. Pratica d’incontro e di attenzione”.

Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti in ordine d’iscrizione a coloro che non abbiano frequentato il corso suddetto

QUANDO domenica 28 febbraio 2021 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 1400 alle 18.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 70 – ridotto € 63



SCRIVERE UN TESTO TEATRALE E…LEGGERLO A TEATROCorso di scrittura teatrale e lettura scenica

DOCENTE Elena Musti (attrice, autrice, regista, lettrice)

QUANDO mercoledì 20/27 gennaio – 10/17/24 febbraio – 3/10/17 marzo 2021 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 175 – ridotto € 160

CRESCITA PERSONALE

IL VIAGGIO DELL’EROE

DOCENTE Mark Padellini (coach e formatore)

QUANDO martedì 22/29 settembre – 13/20 ottobre 2020 dalle 20.30 alle 22.15

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 – ridotto € 70

PRENDI LA VITA NELLE TUE MANI

DOCENTE Mark Padellini (coach e formatore)

QUANDO martedì 9/16/23 febbraio – 9/16/23/30 marzo 2021 dalle 20.30 alle 22.15

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 115 – ridotto € 105

DIZIONE & PUBLIC SPEAKING

Due giornate di lavoro per una comunicazione efficace

DOCENTE Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, counsellor scolastico ed esperta di comunicazione)

QUANDO sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 dalle 10.30 alle 17.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 130 – ridotto € 120

BENESSERE EMOZIONALE

MINDFULNESS

Percorso BASE

DOCENTE Dott.ssa Paola Benzi (Counselor, Istruttrice di Minfulness, Naturopata, Aromaterapeuta, Floriterapeuta, Riflessologa)

QUANDO lunedì 16/23/30 novembre – 7/14/21 dicembre 2020 – 11/18 gennaio 2021 dalle 20.00 alle 22.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 120 – ridotto € 110

MINDFULNESS

Incontri follow up

DOCENTE Paola Benzi (Counselor, Istruttrice di Minfulness, Naturopata, Aromaterapeuta, Floriterapeuta, Riflessologa)

DESTINATARI chi ha già frequentato il percorso BASE Mindfulness

QUANDO lunedì 15/22/29 marzo – 12/19/26 aprile 2021 dalle 20.00 alle 22.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 90 – ridotto € 80

IL VANTAGGIO DELLA RESILIENZA

Corso per gestire lo stress e le emozioni e ottenere più calma e chiarezza

Workshop

DOCENTE Lara Lucaccioni (prima trainer italiana dell’Heartmath® Institute)

QUANDO sabato 28 novembre 2020 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 115 – ridotto € 105

YOGA DELLA RISATA – corso base

Workshop

DOCENTE Lara Lucaccioni (master trainer di Yoga della Risata)

QUANDO domenica 21 febbraio 2021 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 100 – ridotto € 90

AROMATERAPIA EMOZIONALE E SINERGIE CON I FIORI DI BACH

Workshop

DOCENTE Elena Cobez (Healing Through Scents & Consciousness)

QUANDO sabato 12 settembre 2020 dalle 10.00 alle 18.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 60 – ridotto € 55



SCIENZA, CULTURA E TRADIZIONE

ALLA SCOPERTA DEL MONDO QUANTICO

Seminari di fisica quantistica per tutti!

DOCENTE Laura Bandiera (Ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara)

QUANDO mercoledì 30 settembre – 7/14/21/28 ottobre – 4 novembre 2020 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 – ridotto € 72

MANI IN PASTA!

L’Emilia Romagna tra colore e tradizione

DOCENTI Rina Poletti, Gianpaolo Chiossi, Giuseppe Govoni (Accademia della Sfoglia)

QUANDO mercoledì 16/23/30 settembre 2020 dalle 20.00 alle 23.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 130 – ridotto € 120

MUSICA

PRATICA DI LETTURA MUSICALE ATTRAVERSO IL CANTO

Corso musicale di lettura veloce

DOCENTE Pier Paolo Scattolin (direttore d’orchestra, direttore di coro e compositore)

QUANDO venerdì 19/26 febbraio – 5/12/19/26 marzo 2021 dalle 18.00 alle 19.45

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80 – ridotto € 70

NOVECENTO SENZA FINE

Un viaggio tra tradizione, avanguardia e musica da film

DOCENTE Giorgio Casadei (musicologo, musicista)

QUANDO martedì 12/19/26 gennaio – 2 febbraio 2021 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 100 – ridotto € 90

Bagno di Suoni

Esperienza di suonoterapia vibrazionale

DOCENTE Filippo Pigaiani (Music & Sound Healing)

QUANDO martedì 9 febbraio – martedì 9 marzo – martedì 13 aprile – martedì 11 maggio 2021 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 80

CREATIVITA’ E TEMPO LIBERO

SCRITTURA CREATIVA

Come scrivere una storia, i trucchi dei grandi maestri e gli errori più comuni da evitare

Laboratorio di scrittura creativa (livello base)

DOCENTE Cristiano Cavina (scrittore)

QUANDO martedì 13/20/27 aprile – 4 maggio 2021 dalle 20.00 alle 23.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 150 – ridotto € 135

IN VIAGGIO CON IL MAESTRALE. IL COLORE DELLE EMOZIONI

Lavorare con argilla e colore

DOCENTE Giulia Malavolti (Artista & Arteterapeuta)

QUANDO lunedì 21/28 settembre – 5/12 ottobre 2020 dalle 20.00 alle 22.00

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 65 – ridotto € 55

CREAZIONI NATALIZIE

Idee per decorare il tuo Natale

DOCENTE Caterina Ghisellini – Roberta Ghisellini (esperte di arte e immagine)

QUANDO giovedì 19/26 novembre – 3/10/17 dicembre 2020 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 95 – ridotto € 85

INDOSSIAMO L’ARTE

Dai nuova vita ai tuoi capi!

DOCENTE Caterina Ghisellini – Roberta Ghisellini (esperte di arte e immagine)

QUANDO giovedì 25 febbraio – 4/11/18/25 marzo 2021 dalle 20.30 alle 22.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 95 – ridotto € 85

LINGUE

English for life skills – corso di inglese livello elementary

In collaborazione con British School of Cento

QUANDO lunedì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

English for life skills – corso di inglese livello pre-intermediate A2

In collaborazione con British School of Cento

QUANDO martedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

English for life skills – corso di inglese livello intermediate B1

In collaborazione con British School of Cento

QUANDO martedì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

Corso di tedesco – livello elementare A1

In collaborazione con British School of Cento

QUANDO mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

Corso di tedesco – livello pre intermedio A2

In collaborazione con British School of Cento

QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

Corso di Spagnolo – principianti assoluti

DOCENTE Giulia Roccato

QUANDO lunedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

Corso di Spagnolo – principianti intermedi

DOCENTE Giulia Roccato

QUANDO giovedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

Corso di Spagnolo – intermedio avanzato

DOCENTE Giulia Roccato

QUANDO venerdì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri da ottobre 2020 per un totale di 30 ore)

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 200

