REANAZZO: Demolito il pilastrino alla rotonda Lamborghini

Di Marco Cevolani – Chi domenica si fosse trovato a passare nei pressi della rotonda di Via Alberelli (Località Renazzo) non ho potuto fare a meno di notare il pilastrino completamente disintegrato: la causa un incidente avvenuto sabato notte che ha visto coinvolte una vettura (come si evince dalla foto scattata da un testimone oculare). Naturalmente la notizia ha fatto il giro veloce della rete vista la valenza religiosa del manufatto. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine intervenute. Al momento non è dato sapere circa i tempi di ripristino del pilastrino abbattuto.

