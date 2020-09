50 CM DI SCONTRINO….

Visite: 443

Di Marco Cevolani – Oggi ci siamo recati in un noto supermercato di Cento, fortunatamente non ci sono più le restrizioni covid e nessuno ti dice nulla se compri solo un fustino di detersivo in polvere (come si dice…chi non ha testa ha gambe). La sorpresa sta in uno scontrino se non chilometrico poco ci manca: 50cm di carte per un solo oggetto. Tanti dati (compresi quelle relativi alla promozione in corso, in uno scontrino a parte) fanno 50cm. Abbiamo pagato con bancomat e quindi nella strisciata ci sono stati pure i dati relativi alla transazione del pagamento elettronico, tuttavia 50 cm – che con la copia che rimane al supermercato fanno 1mt – sono veramente esagerati. Ma ormai per stare in regola con tutte le disposizioni fiscali nelle ricevute ci vanno dati a volte inutili (almeno per il cliente). Anche questa è Italia.

