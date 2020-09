PARTENZA DELLA SCUOLA: MOLTE LAMENTELE DEL TRASPORTO PUBBLICO – l’impegno del sindaco per trovare una soluzione

Visite: 198

Di Giuliano Monari – Partenza, via! La scuola al tempo del SARS-COV2 è partita. Dal punto di vista delle lezioni, degli allestimenti e delle modalità di lezione ne parleremo un po’ più avanti, ora, occupiamoci del trasporto pubblico che, a quanto pare di capire dalle lettere di lamentela giunte in redazione, forse, ha bisogno di essere quantomeno rivisto e corretto. Dicevamo di lettere e messaggi di genitori preoccupati. ecco il messaggio di una mamma:

“Cari genitori, vi scrivo per sapere cosa ne pensate della situazione di sovraffollamento negli autobus, in particolare parlo della tratta Cento direz. Ferrara”. I genitori, si legge nei messaggi – lamentano “il fatto che a scuola rispettano le regole, mentre all’interno dell’autobus è impossibile mantenere non solo un distanziamento anti-covid ma sono accalcati gli uni sugli altri… In alcuni autobus non ci sono più gli adesivi che impongono il divieto di sedersi… Non so…spero che con l’orario normale l’Azienda metta a disposizione più autobus perché in un momento in cui tutti ci diamo da fare per evitare chiusure inaspettate, trovo che la situazione trasporti sia un po’ allarmante”. A questo proposito abbiamo interpellato il sindaco di Cento Fabrizio Toselli: “«Mi faccio carico – ha detto il sindaco – della segnalazione e al riguardo ho già richiesto un incontro urgente con i vertici di Tper per capire come mai c’è questo tipo di problema e cercherò di capire cosa hanno in programma per risolverlo».

