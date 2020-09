+++CHIUSA LA FIERA DI CENTO – INTERVISTA AL SINDACO TOSELLI

Visite: 42

LA CAMPIONARIA VINCE E CONVINCE

E’ tempo di bilanci per la 436° edizione della Fiera Campionaria di Cento.

Per il Sindaco di Cento, Fabrizio Toselli «La Fiera è stata una scommessa vinta. Si è

trattato di un esempio di come si possono organizzare le cose rispettando le regole in

tempo di Covid. Alla manifestazione abbiamo visto tanta gente. Ma l’obbligo della

mascherina e i controlli hanno permesso di convincere anche gli scettici sulla

realizzazione dell’evento. Sono molti quelli che poi mi hanno contattato per dirmi di

aver cambiato idea. Credo che le attività del centro abbiano avuto, inoltre, un ritorno

che all’inizio nessuno si aspettava. Ritengo infine che il messaggio che si voleva dare

sia passato».

Bilanci anche in casa Pro Loco Cento “non è stata una edizione facile da gestire” così

Daniele Rubino, Presidente della Pro Loco di Cento “avevamo ben presente quanto

successo a Marzo ed Aprile in termini di contagi e, fin dall’inizio, l’intero “pacchetto”

Fiera e Settembre Centese è stato gestito con una attenzione meticolosa nel rispetto

di tutti i protocolli e le linee guida emanate dal Governo in termini di sicurezza e

prevenzione”

“al contempo”, gli fa eco Alberto TURA Amministratore Unico de l’Accento S.r.l. “la

volontà di voler comunque fare l’evento per dare respiro alle tante attività in

sofferenza causata proprio da questa emergenza, ci ha spronato ha mettere in campo

la nostra amata fiera” una fiera diversa e lo si è potuto vedere fin dagli accessi “una

Campionaria che ha dovuto chiudersi per poter aprire ma proprio per questo, forse, ha

dato il forte segnale della prevenzione ai contagi fin dagli ingressi, presidiati, con

addetti certificati ed in grado, oltre che provare la temperatura agli intervenuti, di

sollecitare l’uso della mascherina come elemento base per poter accedere” conclude

Rubino.

“ogni anno abbiamo sempre fatto riferimento ad alcune novità presenti in fiera“

afferma Tura “ed anche l’edizione 2020 non ha voluto venire meno a questo

appuntamento con l’innovazione“ a rappresentare la novità 2020 proprio i termo-scanner

posti ai principali ingressi della Campionaria. “grazie alla collaborazione con una grande

azienda della Provincia di Rovigo abbiamo potuto installare agli ingressi questi

“semafori termici” a sostituzione dei normali e manuali controlli della temperatura.

Tutto ciò ha permesso” conclude Tura” di velocizzare le operazioni di entrata nel

circuito fieristico rendendo più agevole la passeggiata in centro”.

