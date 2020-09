CENTO: Denunciato il presunto responsabile della rapina al Bar Sole di via Statale 62

Visite: 657





Ieri Carabinieri del N.O.R.M. di Cento, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne domiciliato in provincia di Modena, per il reato di rapina aggravata.

Le indagini hanno preso il via a seguito della rapina aggravata consumata verso le ore 14:45 del 22 luglio scorso ai danni del bar “Sole” di via Statale 62 a Cento da un ignoto personaggio che, prima si era intrattenuto nel locale come cliente, pagando addirittura la consumazione, poi, improvvisamente, aveva spruzzato del gel disinfettante contro il gestore facendolo allontanare dalla cassa da cui aveva asportato la somma in contanti di 80 Euro circa.

L’indagato, attualmente sottoposto per altra causa alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nel corso della perquisizione locale e personale eseguita a suo carico dai militari centesi su delega dall’Autorità Giudiziaria estense, è stato trovato in possesso di oggetti univocamente riconducibili alla rapina suddetta.

