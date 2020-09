Visite: 139

Nella mattinata odierna i consiglieri comunali diel Comune di Vigarano Davide Bergamini (LEGA), Mauro Zanella e Luigi Balestra (FDI) rassegneranno formalmente le dimissioni dall’incarico.

Con questo atto che porta a quota sette (su 12) i consiglieri dimissionari del Comune di Vigarano verrà a mancare il numero legale in consiglio.

La giunta guidata da Barbara Paron (anche presidente della Provincia di Ferrara) secondo prassi dovrebbe terminare anzitempo il mandato il mandato e il sindaco dovrebbe essere sostiituito da un commissario prefettizio fino a nuove elezioni.

Alle 17 di oggi, mercoledì 16 settembre, nella sala esterna della Pasticceria Centrale “Tiziana” di Vigarano Mainarda (Piazza Repubblica), i consiglieri incontreranno i giornalisti per illustrare motivi e dettagli delle dimissioni.

Barbara Paron









