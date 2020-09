Bocciofila Centese: tutto pronto per la nuova stagione

Visite: 87

Di Marco Cevolani -Negli anni addietro la stagione boccistica di Cento si apriva con il tradizionale Premio Veronesi. Il Covid purtroppo ha di fatto obbligato la dirigenza della Bocciofila Centese a rimandare al prossimo anno legare che per colpa del lock down non si sono potute svolgere: appuntamento quindi al 2021 con il Gran Premio Città di Cento e il premio Veronesi appunto,per inaugurare le nuove corsie di gioco.

Tuttavia la Bocciofila Centese riprende la sua consueta attività ripartendo proprio dalla tombola, gioco che appassiona numerosi soci, che aprirà i battenti il 19 settembre prossimo, di sabato, come da tradizione.

Tutto si svolgerà secondo le vigenti normative sul contenimento del Covid: posti dimezzati e accesso con mascherina su prenotazione.

L’esterno della Bocciofila di Cento

