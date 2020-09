IL COMANDANTE REGIONALE DELLE FIAMME GIALLE IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA E ALLA TENENZA DI CENTO

Visite: 30



Nella giornata di mercoledì 16 settembre il Comandante Regionale

dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione

Giuseppe Gerli, ha fatto visita alla Caserma “Fin. Bruno Bolognesi” di via

Palestro, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico –

Finanziaria, del Gruppo e della Compagnia di Ferrara.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello

Cosimo d’Elia e, poi ha incontrato il personale e i Comandanti dei Reparti

alla sede.

Successivamente si è recato presso la locale Procura della Repubblica,

dove ha incontrato il Procuratore Capo Andrea Garau, che ha sottolineato il

ruolo e le peculiarità della Guardia di Finanza, quale Corpo di Polizia

Economico-Finanziaria impegnato a tutelare gli interessi dei cittadini e del

Paese, esprimendo altresì il proprio compiacimento per l’impegno profuso e

il lavoro svolto.

Il Generale ha poi proseguito la visita ispettiva recandosi a Cento, presso la

sede della Tenenza della Guardia di Finanza, dove si è intrattenuto con il

personale del Reparto e il Comandante, Sotto Tenente Domenico Schioppa,

che di recente ha assunto il Comando delle Fiamme Gialle nella città del

Guercino.

Nel corso degli incontri il Comandante Regionale ha affrontato tematiche in

ordine ai complessi e variegati aspetti che l’emergenza epidemiologica da

COVID-19 ha determinato sul tessuto sociale ed economico della realtà

ferrarese e conseguentemente sull’attività operativa dei Reparti della

provincia.

