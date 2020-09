AL VIA L’INDAGINE SULLE SCELTE E LE SFIDE DELLE IMPRESE. 400 LE AZIENDE DEL TERRITORIO COINVOLTE

Visite: 16



Al via Lunedì 21 Settembre l’indagine sulle PMI del territorio promossa da

Centoform, VZ19, PhormaMentis e dall’Università di Ferrara e patrocinata

da undici Comuni delle province di Bologna, Ferrara e Modena. Per

Ferrara hanno aderito le amministrazioni di Cento, Terre del Reno, Vigarano

Mainarda. Per le altre province i Comuni di Pieve di Cento, Castello d’Argile,

Sala Bolognese, Crevalcore, San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto,

Bentivoglio e Finale Emilia.

Il titolo dell’indagine è “Il rinascimento post-lockdown. Le sfide e le scelte

delle imprese” e si pone l’obiettivo di raccogliere informazioni utili sui

comportamenti e le scelte che le imprese stanno assumendo per questo

secondo semestre 2020 e per il 2021 dopo il fermo produttivo dell’intero

Paese dovuto alla pandemia..

L’indagine, che coinvolgerà oltre 400 imprese di piccole e medie dimensioni

del settore manifatturiero e dei servizi collegati, verrà condotta da un gruppo

di lavoro formato da Università di Ferrara e Centoform. Le 56 domande

saranno inviate alle imprese su un form on line facilmente compilabile

( https://it.surveymonkey.com/r/P2KXCLW ) e si pongono la finalità di portare

alla luce non tanto i problemi attuali che l’emergenza Covid ha generato

(problemi che già altri sondaggi hanno evidenziato), ma soprattutto le scelte

strategiche e le azioni che le imprese stanno pensando di mettere in campo

unitamente alle tipologie di supporti e aiuti che si attendono dai decisori

nazionali e regionali.

Secondo i promotori dell’indagine a partire da Stefano Maccaferri

(Centoform), Giovanni Masino (Unife), Sergio Maccagnani (cda Invitalia),

Leonardo Mariggiò (Formamentis) e Giampaolo Rimondi (VZ 19) la ricerca

deve “fornire un supporto ai Comuni del territorio in vista del 202. Pensiamo,

inoltre, che possa essere utile per analizzare lo stato di salute delle imprese

con uno sguardo rivolto alle azioni che nel breve-medio periodo stanno

mettendo in campo per fronteggiare i cambiamenti prodotti dal lockdown e dal

Covid-19 e per poter, anche da questo livello territoriale, formulare proposte e

suggerimenti per le importanti scelte che le istituzioni nazionali e regionali

dovranno compiere grazie anche alle importanti risorse stanziate dall’Europa

per il nostro Paese”

L’indagine si concluderà ad ottobre ed i primi risultati verranno presentati

entro dicembre.

L’amministrazione di Cento ha accolto con molto interesse la proposta di

ricerca tanto che fin da subito si è fatta promotrice dell’iniziativa e oltre ad

averla patrocinata l’ha voluta presentare e illustrare pubblicamente in sala

Zarri. L’iniziativa dunque anche dal vicensindaco Simone Maccaferri è

ritenuta fondamentale per ripartire e commenta: “Il nostro è un territorio a

forte vocazione manifatturiera e le pmi sono il tessuto economico che rende

la comunità cittadina vitale e dinamica. Abbiamo visto, in questi mesi, con

quale forza e convinzione il mondo economico locale voglia ristabilirsi e

superare la crisi determinata dall’emergenza pandemica. Il progetto

d’indagine nelle imprese locali dunque consentirà di avere dati robusti per

sviluppare politiche territoriali, locali ma anche in una logica di collaborazione

oltre i confini comunali, che saranno fondamentali per amministrare

oculatamente le risorse pubbliche disponibili a favore delle imprese”.

