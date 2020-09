Non c’è pace per i clienti sisal pay

Visite: 13

Di Marco Cevolani – Dopo i problemi registrati a fine giugno, quando molti utenti in tutta Italia si sono viste le proprie carte sisal pay bloccate causa il default di Wirecard, la società finanziaria tedesca che ha emesso la carta, stamane si registrano nuovi disagi con gli sms: alcuni utenti segnalano il mancato ricevimento del messaggio dopo un acquisto o l’impossibilità di ricevere il codice otp per accedere all’area riservata. Il servizio clienti da noi interpellato segnala un problema generalizzato che “sperano di risolvere andare a mezzogiorno”Forse che il caro vecchio contante non sia poi così da disprezzare?

