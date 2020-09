MESOLA: Entra in una RSA e danneggia arredi poi aggredisce il personale, arrestato un 50enne

Visite: 94

Alle ore 10:00 circa odierne, i carabinieri della Stazione di Mesola (Fe) sono intervenuti presso la struttura socio sanitaria “Il Timoniere”, sito in Piazza B. Rossi 10, dove F.F., 50enne di Ferrara, pregiudicato, si era introdotto arbitrariamente e, una volta scoperto dal personale addetto, ha reagito violentemente danneggiando arredi e aggredendo il predetto personale. Bloccato e messo in sicurezza, F.F. è stato dichiarato in arresto per il reato di “violenza privata” e condotto in caserma. Al termine delle procedure lo stesso è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.