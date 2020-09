GDF FERRARA: CAMBIO AL VERTICE DELLA COMPAGNIA DI FERRARA. Il TENENTE MASSIMO CIARLANTINI SOSTITUISCE IL CAPITANO ANTONIO ONORATO

Visite: 7



Alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Cosimo d’Elia, si è

insediato il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di

Ferrara, Tenente Massimo Ciarlantini, subentrato al Capitano Antonio Onorato

che, dopo cinque anni di servizio, è stato destinato al I Gruppo di Venezia quale

Comandante del 1 Nucleo Operativo Metropolitano.

Il Tenente Massimo Ciarlantini, 45 anni, coniugato, ha tre figlie ed è originario di

Taranto. Arruolatosi nel Corpo nel 1995, ha poi frequentato, da ispettore,

l’Accademia della Guardia di Finanza. Al termine degli studi, nel 2015, è stato

trasferito presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, dove ha

partecipato a delicate indagini amministrativo-contabili di rilevanza nazionale

delegate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio e alle connesse

indagini di polizia giudiziaria nel settore dei reati contro la Pubblica

Amministrazione e contro il patrimonio.

Nel periodo di permanenza a Roma, il neo Comandante della Compagnia di

Ferrara, è stato docente di Legislazione e Tecniche Operative a tutela della Spesa

Pubblica Nazionale e Comunitaria presso l’Accademia della Guardia di Finanza e

componente della Commissione Tecnico-economica per il monitoraggio dei Centri

di prima accoglienza e di permanenza dei migranti, istituita presso la Prefettura

capitolina.

Laureato in Economia e Commercio ed in Scienze Economiche, ha frequentato il

corso di Alta Formazione “La dialettica Fisco – Contribuente” presso l’Università

degli Studi di Bologna e conseguito, ha conseguito, con il massimo dei voti, il

Master “Anticorruzione, Etica pubblica, Trasparenza, Amministrazione digitale”

presso l’Università La Sapienza di Roma.

All’Ufficiale il Comandante Provinciale, Colonnello Cosimo d’Elia, ha formulato i

migliori auguri di “buon lavoro” per il nuovo incarico assunto.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.