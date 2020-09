XII MORELLI: Ciclista travolto da un furgone, elitrasportato al Maggiore

Visite: 281

Di Giuliano Monari – E’ successo tutto in un momento, attorno alle 18: un furgone che proviene da via Monsignore di Sotto e si immette su via Riga in direzione Bevilacqua; sulla stessa via sta procedendo, alla sua destra, un uomo in sella alla sua bicicletta – probabilmente sta tornando dal lavoro -, il conducente del furgone non si accorge della presenza del ciclista e lo travolge. Un impatto tremendo. L’uomo carambola sull’asfalto e la sua bicicletta viene travolta dal mezzo e resta incastrata sotto di esso. Sul posto si è recata immediatamente un’ambulanza del 118 che, dopo ever prestato i primi soccorsi all’uomo a terra, ha allertato l’elimedica di Bologna. L’elicottero in pochi minuti si è portato sul luogo del sinistro. Per regolamentare il traffico e chiudere temporaneamente la strada si è portata una pattuglia della polizia locale di Cento. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso in codice rosso.

