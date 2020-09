CENTO: Nasce il Giardino dei Sensi e della Biodiversità

Visite: 123

Presentato alla cittadinanza il Giardino dei Sensi e della Biodiversità. “Il progetto di questo splendido giardino, che verrà inaugurato il prossimo 3 Ottobre alle ore 11, – spiega Simone Maccaferri, vicesindaco di Cento – nasce da un incontro che abbiamo avuto, appena insediatici nel 2016, con Nedda Alberghini Po, che ci presentó tante idee interessanti e molto condivisibili da mettere in campo assieme alla Associazione “Le Case degli Angeli di Daniele”. Da lì, grazie al progetto di tesi – svolto presso il Comune di Cento – di Laura Vancini, siamo arrivati, dopo un lungo percorso fatto assieme, alla realizzazione di un luogo unico nella sua specie, che unisce sia un valore terapeutico e di inclusione sociale, sia di recupero e potenziamento della biodiversità.Il giardino, donato da Nedda e dalla associazione che presiede, si pone al centro di un progetto di vera e propria riqualificazione urbana dell’area del Parco del Reno attuata dalla amministrazione comunale. Una azione importante e lungimirante, di cui ringraziamo Nedda e la Associazione a nome di tutta la città di Cento”.

