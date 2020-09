PIEVE DI CENTO: Smentita la notizia della morte di Don Paolo Rossi

Visite: 290

E’ lo stesso sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari che chiarisce e smentisce le vocii che erano circolate in mattinata: “Durante la mattinata – spiega Borsari – si sono rincorse voci sull’avvenuta scomparsa di don Paolo Rossi. Alle 13.20 ho voluto contattare personalmente l’ospedale di Cento dove sappiamo che è ricoverato. A quell’ora mi è stata purtroppo confermata la gravità e la criticità delle condizioni di salute, ma don Paolo a quell’ora non era deceduto. Continuiamo ad essere stretti in un abbraccio collettivo a don Paolo, e proprio per questo ho ritenuto doveroso darvi un reale aggiornamento della situazione”.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.