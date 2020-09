CENTO: Due uomini arrestati – erano in possesso di 10 chili di droga

Visite: 71

Erano in possesso di 10 chili di hashish e di 70 grammi di marijuana e sono stati arrestati. Alcuni cittadini di San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto (Bologna), avevano segnalato degli «strani movimenti» ai carabinieri. E martedì scorso i militari hanno arrestato due uomini, un 33enne avellinese residente a Cento, e un 36enne siciliano residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. I due, spiegano i carabinieri, sono stati «trovati in possesso di 10 chili di hashish e di 70 grammi di marijuana», oltre che di 2.600 euro in contanti: droga e soldi sono stati sequestrati, e ora i due sono in carcere a Modena.

