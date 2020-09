CENTO: Al Piccolo Teatro Borselli verrà presentata la pubblicazione L’Asilo infantile “ing. Antonio Giordani”. Origini, passato e presente dell’Asilo di Cento

Visite: 87

Venerdì alle 20.45 al Piccolo Teatro Borselli, in via Cremonino 6 verrà presentata la pubblicazione L’Asilo infantile “ing. Antonio Giordani”. Origini, passato e presente dell’Asilo di Cento di Maurizio Dinelli col maestro Denis Biancucci al pianoforte. La serata è a cura di Lyceum, associazione di ex alunni del Liceo “Cevolani” di Cento, fondata nel 1989 dal professor Ugo Montanari e attualmente presieduta dall’avvocato Alessandra Caselli. Da sempre promuove iniziative di carattere educativo e culturale. Il libro ripercorrere le vicende storiche e giuridiche di un ente che festeggia quasi 150 anni di vita, importante per mantenere vivo il tessuto storico culturale di Cento. Lo studio che verrà presentato, realizzato dal dottor Maurizio Dinelli – ex liceale – ripercorre le diverse tappe della storia dell’asilo. Info e prenotazioni allo 051 902155 dalle 8 alle 11. Ingresso consentito fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina.

