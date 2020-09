+++PIEVE DI CENTO: Lutto nella comunità per la morte di Don Paolo Rossi

Visite: 173

“Addolorati e al tempo stesso immensamente grati per tutto quello che don Paolo Rossi ha fatto e dato alla comunità di Pieve, comunichiamo a tutta la cittadinanza che abbiamo appreso della sua morte presso l’ospedale di Cento, dove era ricoverato. Appena avremo notizia sulla data dei funerali lo comunicheremo. Ora ci stringiamo tutti insieme in un forte e collettivo abbraccio a lui e a tutti i suoi cari.”Il Parroco Don Angelo Lai e il Sindaco Luca Borsari

