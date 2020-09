Cento ‘chiede’ un gruppo di lavoro Fai. Venerdì 25 l’incontro alla Rocca

Visite: 73

Cento conta fino ad oggi già 100 soci del Fai (Fondo ambientale italiano) ma non ha ancora una sede tutta locale. Nasce da qui l’idea dell’assessore alla cultura del Comune di Cento Elena Melloni di mettere in cantiere un gruppo di lavoro che possa portare anche in città tutte le iniziative del Fai.

Il tema è al centro dell’incontro dal titolo “Un’opportunità per il territorio” che si terrà venerdì 25 settembre, alle 18, nel cortile interno della Rocca (in caso di maltempo l’incontro sarà, invece, in sala Zarri a Palazzo del Governatore).

Il cammino per portare a Cento un gruppo del Fai è infatti al centro dell’incontro che prevede oltre al saluto del sindaco Fabrizio Toselli un confronto di idee fra l’assessore alla cultura Elena Melloni e la presidente del Fai Emilia- Romagna Marina Forni Senin e la vicepresidente del Fai dell’Emilia-Romagna, già a capo della Soprintendenza emiliano-romagnola ed ex segretario generale del Mibact, Carla Di Francesco. Al tavolo parteciperanno anche Elena Bastelli dei servizi culturali del Comune di Cento e Raffaella Zanotti del Fai Giovani.

E’ gradita la presenza di un Vostro giornalista.





