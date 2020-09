CENTO: Esibisce una patente falsa ella polizia Locale, denunciato un uomo extra UE

Visite: 256

Rimasto coinvolto in un sinistro stradale, un signore di nazionalità extra UE, in Italia da tempo, ci ha esibito con tranquillità e sicurezza la propria patente, emessa dalla Repubblica di Cipro. Ma l’ostentata sicurezza del conducente è venuta meno quando I nostri agenti in seguito ad un primo accertamento, hanno provveduto al ritiro della patente, per inviarla poi all’Ufficio #FalsiDocumentali dei colleghi della Polizia Locale di Ferrara che hanno confermato la #contraffazione della patente. Il conducente pertanto è stato denunciato ai sensi del codice penale all’autorità giudiziaria, oltre che multato per guida senza patente (sanzione da euro 5000 e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi).

