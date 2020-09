Cento, incontro Fai: Il santuario Vergine della Rocca sarà il primo luogo Fai di Cento. La Presidente Senin a fine anno lascia e la succederà Carla Di Francesco

Visite: 54

“L’apertura del Santuario della Rocca ci permetterà di aprire al pubblico il primo luogo Fai di Cento”. L’annuncio è dell’assessore alla cultura Elena Meloni in occasione del primo incontro Fai che si è tenuto ieri in sala Zarri a Palazzo del Governatore. Un incontro a cui ha prego parte l’ex soprintendente regionale Carla Di Francesco che ha detto: “Mi fa molto piacere l’invito perché in questa città, grazie anche all’interessamento dall’assessore, si sta cercando di costruire un gruppo Fai che valorizzi i tesori culturali di Cento e lavori per instillare ancora di più il valore dell’arte”. L’incontro è servito per parlare di arte e turismo culturale nella città che ha dato i natali al famoso pittore. Dopo il benvenuto ai relatori, c’era anche la presidente Fai dell’Emilia Romagna Marina Forni Senin e la responsabile regionale dei giovani Fai Raffaella Zanotti, da parte dell’assessore Melloni, l’incontro è stato aperto con un intervento sul turismo emozionale attraverso una lettura della vita artistica del Guercino è della storia antica del Carnevale tenuto da Elena Bastelli dei servizi culturali del Comune.

Carla di Francesco ha poi annunciato: “Ci piacerebbe pensare, grazie anche all’impegno dell’amministrazione, che un gruppo di volontari centese possa già costituirsi e lavorare per valorizzare questo territorio con le giornate Fai in programma per fine ottobre”.

Per costituire un gruppo Fai ci vogliono almeno otto persone. I gruppi possono essere a tema o legati ai luoghi dove nascono. “Essere a Cento è un’opportunità per il Fai” ha invece commentato la presidente Fai Forni Senin. La Senin ha poi ricordato, specie in questo momento, come sia importante valorizzare anche l’ambiente

