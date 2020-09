CENTO: Volo bene augurante della Madonna della Rocca e oggi la solenne riapertura della Chiesa

Visite: 125

Sotto la direzione del comandante Mario Marinelli, un elicottero della compagnia aerotaxi di Bologna Aelia, con i piloti Luca Berti e Gabriele Pierotti, a titolo completamente gratuito, un’immagine della Madonna della Rocca, in elicottero, ha sorvolato tutta la città, salutata a festa dalle campane di tutte le chiese del territorio. A bordo anche padre Ivano che ha impartito la benedizione. Oggi alle 18.30 la solenne riapertura del

Santuario della Beata Vergine della Rocca.

