COVID, MARCHETTI (LEGA E-R): “OK LE MASCHERINE TRASPARENTI A SCUOLA, MA I SORDI CONTINUANO AD ESSERE DISCRIMINATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

BOLOGNA, 29 SET – “Bene l’utilizzo di mascherine trasparenti per andare incontro alle necessità dei non udenti ma non ci possiamo fermare all’ambito scuola. Dobbiamo dotare anche il servizio sanitarie e gli uffici pubblici degli enti locali del nostro territorio dei medesimi dispositivi, altrimenti le persone sorde continueranno ad essere discriminate”. Così il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, questa mattina in Commissione Salute, commenta il voto positivo alla risoluzione della maggioranza che impegna la Giunta a fornire gli istituti scolastici di mascherine trasparenti a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

“Noi abbiamo abbinato il nostro documento, chiedendo di allargare il ragionamento a sanità e uffici pubblici, ma dalla maggioranza c’è stata solo una timida apertura: si è inserito nelle premesse che non si esclude di estendere la misura, ma l’impressione è quella che le intenzioni non ci siano” tuona Marchetti.

Il gruppo Lega ha comunque votato a favore della risoluzione “perché siamo convinti che la direzione intrapresa sia quella corretta. Ma dobbiamo allargare il campo. Noi continueremo a batterci, come stiamo facendo da aprile, perché le persone sorde non debbano pagare un prezzo ancora più alto in questo periodo di emergenza, costrette a un tragico distanziamento, non solo sociale, ma anche comunicativo” conclude il leghista.

