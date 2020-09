+++DOSSO- TERRE DEL RENO:-Tentata Rapina al supermercato, fugge a mani vuote.

Visite: 473





Questa mattina verso le ore 09.30 una persona, con mascherina sul volto ed armata di pistola (verosimilmente giocattolo) entrava nel supermercato “After Tower”, di Terre del Reno nella frazione Dosso, chiedendo la consegna dell’incasso. La proprietaria dell’esercizio commerciale, con pronta determinazione bloccava il registratore di cassa, impedendo così al soggetto di appropriarsi del denaro in esso contenuto.

Allo sprovveduto rapinatore non restava che darsi alla fuga a mani vuote.

All’esterno del negozio vi era un complice che lo attendeva a bordo di un’auto con la quale si dileguavano.

Sul posto i Carabiniere del Nucleo Operativo della Compagnia di Cento che hanno avviato immediate indagini al fine di identificare i due criminali.

