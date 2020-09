Un caso di Sars-Covid-2 in un Istituto scolastico in provincia di Ferrara

Visite: 33

Oggi 29 settembre, è stato registrato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara 1 caso di positività a Sars-CoV-2 riconducibile a 1 insegnante (sintomatico), dell’ Istituto di Istruzione Superiore A. Roiti di Ferrara .



Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dell ’Istituto coinvolto, si è subito attivato per la presa in carico del soggetto positivo e dei rispettivi contatti stretti (studenti , e personale scolastico).

Attualmente sono stimati 150 soggetti coinvolti, tra studenti e personale scolastico (in attesa di elenchi per conferma del numero esatto dei soggetti da testare presumibilmente nella giornata di giovedì 1 ottobre ) .

Si segnala inoltre che il 22 settembre un insegnante dell’Istituto di Istruzione Superiore Smiling di Ferrara è risultato positivo (asintomatico),ha visto il coinvolgimento 81 soggetti tra studenti e personale scolastico.

I primi tamponi sono stati effettuati nella giornata del 24 e del 25 settembre tutti con esito negativo .I secondi tamponi sono stati programmati nelle giornate del 29 e 30 settembre.

