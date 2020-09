Toselli: “Comune e Arma ancora più vicini per la sicurezza” Il benvenuto del sindaco al comandante Roberto Petroli

Visite: 67



Il sindaco Fabrizio Toselli dà il benvenuto al nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Cento Roberto Petroli. Questa mattina, nella sede del Comune a Palazzo Piombini, in corso Guercino il sindaco ha incontrato il numero uno dei carabinieri per portargli il saluto di tutta la comunità. A margine dell’incontro Petroli ha potuto conoscere

anche l’assessore alla sicurezza Antonio Labianco e il comandante della polizia locale Fabrizio Balderi. “Cento mi ha fatto una buona impressione e trovo sia una cittadina relativamente tranquilla. Il mio compito sarà quello di farla rimanere tale” ha poi aggiunto Petroli. Petroli, in una

riunione operativa con il sindaco, Labianco e Balderi si è subito confrontato sui temi da affrontare per rendere sempre più sicura la città. Dal tavolo è emersa la volontà di continuare la collaborazione fra l’amministrazione e i carabinieri per portare avanti le operazioni di controllo di vicinato. Fra Comune e Arma è stato inoltre deciso di potenziare, secondo quanto previsto dalle norme, il Progetto interforze , ovvero il piano che punta alla

sicurezza di Cento e che prevede una rete di azioni operative fra tutte le forze di polizia nazionali e la polizia locale. “Con il nuovo comandante abbiamo in programma di continuare la pianificazione di operazioni interforze per contrastare l’occupazione abusiva e la presenza

di aree di degrado che ci sono in città” aggiunge l’assessore Labianco che precisa: “Con loro da tempo abbiamo attivato l’uso in parallelo del sistema di video-sorveglianza che verrà potenziato visto i risultati molto positivi che abbiamo raggiunto recentemente”. Chi è il nuovo comandante Roberto Petroli. Roberto Petroli nasce quarantesette anni fa in provincia di Bari e oggi è papà di due figli. Entra nell’Arma nel 1996 e nel 2004, dopo un concorso, vince quello per la carica di ufficiale. Nel 2005 dirige il norm (nucleo operativo radiomobile) di Cosenza, poi si trasferisce

a Foggia dove comanderà il nucleo investigativo. E ancora: arriva a Campobasso e poi Teramo. Da una decina di giorni si è insediato nel comando della città del Guercino

