ARGENTA :- Rapina impropria al supermercato arrestata una donna dai Carabinieri, denunciato il complice

Ieri 29 set 2020, nel primo pomeriggio, una cittadina romena entrava nel supermercato Conad di Argenta (FE), e dopo aver girato tra le corsie, prelevava dagli scafali ed occultava nella borsetta, dei cosmetici per un valore di 100 euro. La donna si avviava poi verso le casse con un solo prodotto che pagava regolarmente e, mentre si accingeva a raggiungere il complice nel parcheggio del supermercato, veniva fermata dal personale della vigilanza, che aveva notato l’azione furtiva.

La direzione del supermercato avvisava immediatamente la centrale 112 di Portomaggiore che inviava sul posto una pattuglia del nucleo Radiomobile.

Nel frattempo la donna, nel tentativo di fuggire, reagiva violentemente nei confronti del commesso che la stava trattenendo, procurandogli delle lesioni ad un braccio.

Il complice, visto che la situazione stava degenerando decideva di dileguarsi, prima dell’arrivo della pattuglia.

La donna veniva quindi arrestata per rapina impropria, trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore e questa mattina il Giudice del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto di Dumitru Andreea Mia, venticinquenne, residente a Ferrara, rinviando l’udienza dibattimentale.

Il complice, successivamente veniva identificato e denunciato in stato di libertà per concorso in rapina impropria.

