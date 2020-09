CODIGORO﻿ :- Rubati i PC degli studenti dell’Istituto comprensivo

Visite: 2





Ieri mattina 29 SET 2020, i Carabinieri della Stazione di Lagosanto (FE), sono intervenuti presso la l’istituto comprensivo scolastico di Codigoro, ove nella notte ignoti malfattori, si erano introdotti dopo aver forzato una porta d’emergenza. Una volta all’interno i delinquenti asportavano nr. 10 computer portatili, in uso agli studenti per le quotidiane lezioni. Il danno complessivo ammonta a circa 3.000 euro. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona al fine di identificare gli autori.

