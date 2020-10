CALCIO: Al via la campagna abbonamenti della Centese

Visite: 26

Grande lancio della nuova campagna abbonamenti che vedrà tra poche settimane la Centese Calcio scendere sui campi del Campionato di Promozione dopo l’atteso ripescaggio.

Presenti all’incontro con la stampa oltre a Cioppy , anche Nico Cappabianco per i rapporti con la stampa, Paolo Govoni Mister della formazione Juniores, Carlo Poli del Direttivo e il Presidente Alberto Tino Fava. L’abbonamento costerà 70€. quello intero e 40€. quello ridotto dai 13 ai 17 anni … Abbonamenti disponibili presso il bar Colazione da Tiffany Corso Guercino 52/B. Un gesto fare l’abbonamento, dice Fava che deve partire dal cuore … le prime partite saranno a porte chiuse per le norme anti “covid19” sperando che le autorità possano a breve autorizzare la presenza del pubblico … Infine la presenza importante degli sponsor: Main Sponsor Golden Group e tutti gli altri tra cui Autotarget salone auto multi marche presente con Alessandro Livreri che ha donato un pulmino e il Gruppo Ottani presente di Arianna Folchi che hanno portato il loro saluto

