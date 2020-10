Ribadita la convenzione sconti acquisti Ascom/Centese Calcio – il commento di Amelio (Ascom Cento)

Visite: 25

Si rafforza il legame storico tra lo Sport ed il Commercio di vicinato. Tra le convenzioni che Ascom Cento ha realizzato sul territorio comunale centese oltre a quella con il mondo del basket biancorosso – Tramec Benedetto XIV – è stata ribadita anche quella con la Centese Calcio, altra storica bandiera dello sport guerciniano.

A tutti i possessori dell’abbonamento della prossima stagione calcistica, sarà riconosciuto uno sconto del 10% negli esercizi convenzionati (al momento una quarantina) e che espongono la locandina specifica. “Un modo semplice, immediato ed efficace – ricorda Marco Amelio, presidente di Ascom Cento – per legare sport e shopping a tutto vantaggio delle attività di vicinato e delle realtà sportive locali che diventano veri e propri partners del centro commerciale naturale. Il tutto peraltro a favore dei consumatori che trovano a Km zero quanto intendono acquistare. In questo momento si tratta di uno strumento semplice quanto concreto”.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.