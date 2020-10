CENTO: Operative le nuove misure antismog

Visite: 67

Da oggi, e fino al 31 marzo 2021, anche a Cento, esclusivamente nel centro storico del capoluogo delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, entrano in vigore i #limiti alla circolazione dei veicoli per tutelare la qualità dell’aria. I limiti varranno dalle ore 08.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì e nelle sette #domeniche ecologiche del 4 e 25 ottobre, 1 e 22 novembre, 6 e 13 dicembre nell’anno 2020 e 10 gennaio anno 2021.

Attenzione, il divieto è suddiviso in DUE fasi:Fino al 10 gennaio 2021 NON potranno circolare:

veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO e EURO 1;

veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3;

ciclomotori e motocicli PRE EURO. Dall’11 gennaio 2021 NON potranno circolare:

veicoli alimentati a Benzina fino a EURO 2

veicoli DIESEL fino a EURO4

veicoli metano-benzina e GPL-benzina fino a EURO 1

ciclomotori e motocicli fino a EURO 1

