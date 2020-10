CASTELLO D’ARGILE: Ciclista travolto da un’auto alle porte del paese – In elicottero al Maggiore

Visite: 64

Di Giuliano Monari – Stamattina attorno alle 6.30 un ciclista è stato travolto da un’auto mentre percorreva VIA PROVINCIALE NORD – SP42 – CENTESE alle porte di Castello d’Argile, in direzione centro. A causa dell’impatto e della manovra per cercare di evitare il ciclista, il conducente della vettura ha sbandato paurosamente verso sinistra ed è andato a finire, ruote all’aria, nel canale a lato strada. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 da Cento e, successivamente, anche l’elisoccorso da Bologna. Viste le ferite riportate dal ciclista è stato disposto il suo trasporto al Maggiore in elicottero. Per i rilievi sono intervenute le pattuglie della polizia locale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni

