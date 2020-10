ENOTECA BALBONI: Pubblichiamo, ai sensi della Legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), la smentita della Famiglia in merito alla notizia di una prossima riapertura

Visite: 210

Preg.mo direttore della Testata AREACENTESE.COM Sig. Giuliano Monari,

io sottoscritta Simona Balboni, figlia del defunto Sig Balboni Sandro, socio accomandatario della Società Cantina Balboni di Balboni Sandro & C. sas, appresa la notizia inesatta comparsa sull’Editoriale AREACENTESE.COM del 01/10/2020, circa una imminente riapertura della suddetta Società, chiedo di rettificare pubblicamente al più presto tale notizia, in quanto nè io nè i dipendenti della società abbiamo preso in considerazione la volontà di proseguire l’attività.

In ttesa di Vs sollecito riscontro, porgo,Distinti Saluti

Simona Balboni