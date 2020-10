PIEVE DI CENTO: Celebrata la “prima unione civile” tra Heduardo e Maurizio

Visite: 176

Questa mattina in Municipio si è celebrata la prima unione civile nel Comune di Pieve di Cento.

“Siamo contenti per Heduardo e Maurizio – è il commento del vicesindaco Angelo Zannarini – , a cui vanno i nostri migliori auguri. Anche a Pieve abbiamo potuto assistere a questo passo verso la conquista di diritti e felicità per tutti”.

