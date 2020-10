+++ALLERTA METEO

Visite: 208

Valida dalle 00:00 del 03 ottobre 2020 fino alle 00:00 del 04 ottobre 2020 – Allerta ROSSA per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR; per temporali per le province di PC, PR; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per mareggiate per la provincia di FE, RA, FC, RN.

Per la giornata di sabato 3 ottobre si prevedono, sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata/forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali.

Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.