Sicurezza, a Renazzo arriva il punto di ascolto della polizia locale

Lunedi 5 ottobre, alle 9,30 a Renazzo, nei locali del Museo Parmeggiani sarà inaugurato il secondo punto di ascolto della Polizia Locale presente nelle frazioni di Cento.

Dopo l’inaugurazione del 2019 a XII Morelli (che ricordiamo riceve il mercoledi dalle 9 alle 11 presso la sala di Via XII Morelli 65), prosegue l’impegno dell’amministrazione e della polizia locale per garantire la presenza fisica, anche nelle comunità più lontano dalla città, degli agenti che così si possono avvalere di veri e propri uffici, distaccati dalla sede centrale. Distaccamenti che permettono ai cittadini di poter prendere contatti diretti con la stessa polizia locale.

L’iniziativa fa parte delle azioni di sviluppo del progetto “Controllo del Vicinato”, che nel 2020 , nonostante il Covid, è stato comunque sviluppato ed esteso anche al capoluogo di Cento. Iniziative che hanno permesso una progressiva trasformazione della polizia locale in polizia di comunità, ovvero un corpo di polizia che collabora con tutti i cittadini che sono soggetti attivi sul territorio, cercando di decentrare, per quanto possibile, l’erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento

Il punto di ascolto sarà attivo tutti i lunedi (giorno di mercato settimanale a Renazzo) dalle 9 alle 11 .

<> commenta l’assessore alla sicurezza Antonio Labianco.

