RENAZZO: Litiga col figlio, anziano esplode colpi di pistola

Nel pomeriggio del 01 Ottobre 2020 in Renazzo, i Carabinieri della Compagnia di Cento sono intervenuti per una lite animata tra padre e figlio. Giunti sul posto i militari hanno constatato che l’anziano genitore, a seguito della discussione, in un momento di sfogo, aveva impugnato una pistola, regolarmente detenuta, ed aveva esploso un colpo in aria, procurandosi nella circostanza una lesione alla mano. L’anziano, appariva visibilmente agitato e dolorante per la lesione, per cui è stato richiesto l’invio di una autoambulanza del 118, che lo trasportava all’ospedale di Cento. La Stazione Carabinieri di Renazzo ha provveduto cautelativamente al ritiro delle armi all’uomo.

