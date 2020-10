Renazzo: C’è il Punto di Ascolto della Polizia Locale di Cento

Visite: 94

Di Marco Cevolani – E’ stato inaugurato oggi (5 ottobre per chi legge, ndr) a Renazzo il Punto di Ascolto organizzato dalla Polizia Locale di Cento per il controllo vicinato che sarà operativo e aperto al pubblico ogni lunedì dalle 9 alle 11 presso la delegazione municipale (Via Renazzo 52, ndr – primo piano, salone di rappresentanza).Il Comandante Balderi e l’Assessore Antonio Labianco hanno illustrato i termini del servizio e i compiti della Polizia Locale – così oggi si chiama la Polizia Municipale – compiti accresciuti negli ultimi anni. Il punto di ascolto sarà anche un punto fermo testimoniante la presenza e la vicinanza di questo importante corpo di polizia, sempre più vicino alla gente.

