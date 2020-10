BONDENO: Furto al Ristorante, sparito il fondo cassa

Visite: 125





Amara sorpresa quella avuta da un ristoratore di Bondeno che, ieri mattina, alla riapertura del suo esercizio pubblico “Ristorante da Lucia al 50”, notava che nella notte dei malfattori avevano sfondato la vetrata del locale, utilizzando un’anfora decorativa che si trovava nei pressi dell’ingresso. Penetrati nel locale i ladri asportavano 200 euro dal registratore di cassa e si allontanavano. Al ristoratore non rimaneva che denunciare il fatto ai Carabinieri della Stazione di Bondeno che hanno avviato le indagini, fortunatamente il danno verrà risarcito all’esercente dalla compagnia assicuratrice.

