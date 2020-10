CENTO: Una panchina gialla per GIULIO REGENI, è questa la proposta del Gruppo consiliare del PD

Visite: 116

Una panchina gialla per GIULIO REGENI, è questa la proposta del Gruppo consiliare del PD contenuta in un ordine del giorno che si chiede venga messo in discussione alla prima seduta di Consiglio utile. (sempre che il Consiglio torni a riunirsi visto che da luglio non si è mosso nulla) .Come hanno fatto già molte città anche Cento con una panchina gialla potrebbe sostenere la causa di chi chiede verità e giustizia per il giovane ricercatore.Un modo per ricucire lo strappo consumato dall’Amministrazione Toselli rimuovendo lo striscione da Palazzo del governatore.

Piero Lodi – PD

