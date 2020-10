CENTO: Al via, sabato 10 ottobre p.v., la rassegna ad ingresso libero “SORSI DI MUSICA”

Visite: 209

Al via, sabato 10 ottobre p.v., la rassegna ad ingresso libero “SORSI DI MUSICA”.

4 appuntamenti pomeridiani con la musica classica, che si svolgeranno al Centro Pandurera di Cento!

Ecco di seguito i 2 appuntamenti di ottobre…un’occasione imperdibile per trascorrere in musica i pomeriggi autunnali.

per maggiori informazioni: www.fondazioneteatroborgatti.it

Sabato 10 ottobre 2020 – ore 17

EL CAFE’ CANTANTE omaggio a Federico Garcìa Lorca musiche di G. Lorca, De Falla, Tarrega, Almagro, Llobet

ALKEMIA TRIO Paola Matarrese voce soprano, Rita Casagrande chitarra, Riccardo Almagro chitarra

sabato 24 ottobre 2020 – ore 17

ECHI DALLA FRANCIA TRA OTTO E NOVECENTO musiche di Debussy, Ravel, Poulenc, Faurè, Gaubert, Saint Saëns

Mariangela Lontani flauto, Corrado Pozzoli pianoforte

ingresso libero

Prenotazione consigliata!

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

tel.051/6843295

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

www.fondazioneteatroborgatti.it

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.