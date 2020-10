Cento aderisce all’iniziativa “Per un pugno di mozziconi”

Visite: 76





Anche l’amministrazione comunale di Cento aderisce all’iniziativa della polizia provinciale “Per un pugno di mozziconi” e per questo chiunque fosse interessato al tema dell’inquinamento e dell’ambiente, sia come privato cittadino che come organizzazione presente nel territorio comunale, e che volontariamente riterrà di raccogliere uno dei materiali che gli esperti definiscono fra i più inquinanti degli ultimi anni, potrà poi conferire i mozziconi raccolti nell’unico punto previsto a Cento e che è stato allestito per sabato mattina, e solo sabato mattina dalle 8 alle 10, nella sede del comando della polizia locale che si trova in viale Jolanda 15/17 a Cento.

Il tema dell’inquinamento ambientale è fra i punti più importanti che l’amministrazione centese sta portando avanti. Per tale motivo l’assessore Antonio Labianco, che ben conosce il tema delle ecomafie, ha dato l’adesione all’iniziativa anche per il Comune di Cento coinvolgendo la polizia locale. <<Far parte di questa campagna è un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica al tema dell’inquinamento dovuto ai mozziconi abbandonati per strada e da tempo ritenuti molto pericolosi per l’equilibrio ambientale>> commenta l’assessore motivando il coinvolgimento dell’amministrazione centese

Di seguito l’iniziativa promossa dal Comando della Polizia provinciale.

“Per un pugno di mozziconi” è una mattinata che vuole esprimere come in questo territorio, nella sua unitarietà, al di là delle appartenenze politiche dei singoli comuni, tutti i cittadini, anche quelli che normalmente non si occupano prioritariamente di ambiente, vogliono e pulire e tenere pulita la propria città ed allo stesso tempo esprimere solidarietà verso i più bisognosi.

La data prevista è il prossimo 10 ottobre che dovrebbe vedere tutti i comuni che vorranno aderire, ma anche le diverse associazioni, la Protezione civile, l’Avis, l’Ail, l’U.P.E., le G.E.V., la L.I.D.A. e le associazioni ambientaliste Plastic Free, ma anche altre che vorranno essere con noi, in pratica chiunque vorrà partecipare, anche semplici cittadini, che dalla mattinata a partire dalle 8:30 nelle varie comunità, saranno intenti a raccogliere i mozziconi. Quindi un territorio che nelle sue diverse sensibilità si prende cura delle comunità raccogliendo mozziconi che non finiranno nelle fogne, nei fiumi e poi nel mare, magari mangiati dai pesci.

Ci sarà una staffetta radiofonica, in diretta su Radio Sound, dai vari comuni per chiedere come sta andando la raccolta e chi partecipa, poi dai diversi punti di raccolta si convergerà in piazza Municipale dove arriverà dalla Romagna un camioncino con a circa 200 kg di frutta che scambieremo con i mozziconi raccolta. Frutta che alla presenza dei due presidenti sarà donata all’emporio solidale il Mantello di Ferrare e Pomposa.

Una mattinata nella quale avremo coniugato due importati sensibilità che si completano a vicenda. Una in campo ambientale e l’altra con la solidarietà verso le persone più bisognose che in questo momento ne hanno tanto bisogno.

Adesioni Comuni: Ferrara, Codigoro, Copparo, Goro, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Jolanda di Savoia, Argenta, Cento (per ora…

Associazioni: Avis, Ail. Plastic Free, Gev, Lida, Protezione Civile Lagosanto, Upe.

Promuovono Clara. Hera. Soelia

Conferenza stampa di presentazione. Lunedì 5 ottobre ore 11 in Castello con Assessore all’ambiente Balboni, un rappresentante della Provincia, Errani che dona la frutta, presidenti Avis e Ail, delegata Ferrara Plastic Free

Ci si potrà preiscrivere in un link postato sulla home page della Provincia mentre non sarà stampata nessuna locandina ma il manifesto messo sulle home page dei comuni che vorranno aderire e creeremo un evento su una pagina di facebook.

