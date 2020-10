FERRARA: Leo Turrini a Ferrara tra calcio, storia e figurine Panini

Visite: 84

Leo Turrini a Ferrara tra calcio, storia e figurine Panini. Sabato 10 Ottobre Leo Turrini, opinionista di spicco di Sky Sport e firma di riferimento per le pagine sportive del QN, non ha deluso i suoi appassionati lettori al Palazzo ex Borsa di Ferrara presso il Bar Gallery dove ha presentato il suo ultimo libro: “Panini: storia di una famiglia e di tante figurine”, pubblicato da Edizioni Minerva. L’autore cult per gli appassionati di Formula 1 ripercorre, nel suo ultimo libro, la meravigliosa avventura di una umile famiglia di edicolanti modenesi – i Panini – divenuta mito globale grazie a un’idea illuminante maturata in pieno Dopoguerra. All’evento, sponsorizzato da Banca Centro Emilia che ha recentemente aperto una filiale in via Porta Romana, è intervenuto l’Assessore allo Sport estense Andrea Maggi, che ha portato all’autore il saluto della città.

Un momento della presentazione

