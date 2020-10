ALBERONE: Esce di strada con la moto – Un giovane al Maggiore in elicottero

Visite: 596

Di Giuliano Monari – Un giovane motociclista è ricoverato al Maggiore di Bologna dopo essere uscito di strada con la sua moto nei pressi di Alberone, in provincia di Ferrara. La dinamica del sinistro, avvenuto stamattina alle 11,45, che ha portato un giovane al Maggiore di Bologna in elisoccorso, è al vaglio della Polizia Locale di Cento intervenuta per i rilievi. Sul posto anche una pattuglia del NORM di dei carabinieri di Cento. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane, in sella ala sua moto, stesse procedendo su via Finalese in direzione Reno centese, poco oltre l’intersezione con la strada che conduce ad Alberone, quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo nella scarpata laterale. Immediati i soccorsi con un’ambulanza del 118 da Finale Emilia, un’auto medica da Casumaro ed anche l’elicottero del 118 da Bologna, che poi lo ha trasportato al traumacenter del Maggiore in codice di media gravità.







i soccorsi da parte del 118

