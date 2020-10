PIEVE DI CENTO: Inaugurato il nuovo ‘ponte’ all’Isola che non c’è

Visite: 97

“Oggi – ha detto il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari – abbiamo “solennemente” inaugurato il Castello all’Isola che non c’è, completato dal Ponte. Quel ponte che abbiamo costruito insieme a oltre 340 cittadini e imprese che hanno deciso di credere a questo progetto di comunità guidato dall’associazione girasole. Ce l’abbiamo fatta, ed è stato bellissimo! Ora è il tempo di averne cura, tutti insieme, perché i nostri bambini possano sempre gustarlo come il primo giorno. Continuando così a contribuire ad una comunità sempre più ricca di Bene comune! Grazie Pieve!” Una splendida giornata di sole ha fatto da degna cornice all’inaugurazione del gioco all’interno di un parco urbano “invidiato da tante parti”.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.